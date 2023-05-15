Возбуждено уголовное дело по факту покушения на врио главы МВД ЛНР

В сообщении говорится, что взрывное устройство сработало в Луганске в салоне красоты по улице Демехина, в результате пострадали мирные граждане, также был ранен врио министра республиканского МВД Игорь Корнет.

«У следствия имеются достаточные данные полагать, что взрывное устройство, заложенное неустановленными лицами, сработало с целью посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа», - указали в ведомстве.

Также отмечается, что уголовное дело было возбуждено в том числе по статьям «покушение на убийство» и «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Ранее источники ТАСС в правоохранительных органах заявили, что при покушении на врио главы МВД ЛНР Игоря Корнета погиб один мирный житель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

