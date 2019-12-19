Возбуждено дело по факту стрельбы в центре Москвы

Московское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту стрельбы в центре столицы.

Уголовное дело открыто по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов», сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

На место ЧП выехали следователи и криминалисты. Источники издания не подтвердили информацию о погибших, сообщив об одном раненом.

Ранее СМИ сообщили, что стрельба началась в приемной ФСБ. По разным данным, жертвами могли стать до трех человек.

