В центре Москвы неизвестный открыл огонь по силовикам

В четверг, 19 декабря, неизвестный открыл огонь в центре российской столицы.

По данным газеты «Известия», ЧП произошло в приемной ФСБ, в результате погибли не менее трех человек. Среди жертв могут быть сотрудники силовых ведомств.

В свою очередь АГН Москва уточняет, что один человек погиб и еще один ранен в результате стрельбы на улице Большая Лубянка рядом с комплексом зданий ФСБ России.

