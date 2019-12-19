В центре Москвы неизвестный открыл огонь по силовикам
19 декабря 201918:36
В четверг, 19 декабря, неизвестный открыл огонь в центре российской столицы.
По данным газеты «Известия», ЧП произошло в приемной ФСБ, в результате погибли не менее трех человек. Среди жертв могут быть сотрудники силовых ведомств.
В свою очередь АГН Москва уточняет, что один человек погиб и еще один ранен в результате стрельбы на улице Большая Лубянка рядом с комплексом зданий ФСБ России.
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ФОТО: depositphotos.com
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