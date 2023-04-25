ВОЗ: боевики захватили лабораторию с образцами опасных заболеваний в Судане

В Судане боевики захватили биологическую лабораторию с образцами возбудителей опасных заболеваний, сообщил представитель ВОЗ в стране Нима Саид Абид.

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По его словам, в лаборатории находятся образцы полиомиелита, кори и холеры. Представитель ВОЗ назвал инцидент чрезвычайно опасным.

Директор лаборатории заявил, что одна из сторон, участвующих в конфликте, сделала из биолаборатории военную базу.

Ранее при обстреле автомобиля в столице Судана погиб египетский дипломат, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / скриншот с видео
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