ВОЗ: боевики захватили лабораторию с образцами опасных заболеваний в Судане
25 апреля 202316:02
В Судане боевики захватили биологическую лабораторию с образцами возбудителей опасных заболеваний, сообщил представитель ВОЗ в стране Нима Саид Абид.
По его словам, в лаборатории находятся образцы полиомиелита, кори и холеры. Представитель ВОЗ назвал инцидент чрезвычайно опасным.
Директор лаборатории заявил, что одна из сторон, участвующих в конфликте, сделала из биолаборатории военную базу.
Ранее при обстреле автомобиля в столице Судана погиб египетский дипломат, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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25 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru