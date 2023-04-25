ВОЗ назвала число погибших из-за боевых действий в Судане
25 апреля 202312:47
Из-за боевых действий в Судане между армией страны и Силами быстрого реагирования погибли 459 человек и 4072 получили ранения различной степени тяжести, заявил представитель ВОЗ Нима Саид Абид. Его слова приводит РИА Новости.
При этом он отметил, что 459 человек - официальная цифра, реальная выше. С начала конфликта, добавил, он, на медучреждения страны напали 14 раз, в результате атак погибли 14 человек.
Ранее при обстреле автомобиля в столице Судана погиб египетский дипломат, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 093 / сут.
Умерли
398 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 397 / сут.
- Песков: Обстоятельства складываются не в пользу зерновой сделки
- В Госдуме предложили проводить уроки в школах на свежем воздухе
- ВОЗ назвала число погибших из-за боевых действий в Судане
- Пхеньян заявил, что РФ и КНДР укрепляют взаимную поддержку в борьбе с внешними угрозами
- Умер народный артист России Геннадий Богачев
- Экс-разведчик Риттер назвал Путина «величайшим человеком столетия»
- Медведев заявил, что тихий раздел Украины лучше ее вступления в НАТО
- Красную площадь закроют для посещения с 27 апреля по 10 мая
- Медведев предупредил о реальной угрозе раздела Европы
- Возведение метромоста между станциями «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» вышло на финальную стадию
25 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru