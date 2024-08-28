СМИ: Восьмилетняя девочка попала в реанимацию после падения в Санкт-Петербурге
28 августа 202410:39
Восьмилетняя школьница попала в реанимацию в Санкт-Петербурге, получив тяжелую травму во время игры на детской площадке. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».
Сообщается, что девочка ударилась о твердый предмет животом в результате неудачного падения. Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии, где медики диагностировали травму органов брюшной полости.
Сейчас юная пациентка получает всю необходимую помощь.
Ранее шестилетний мальчик упал со второго этажа в торговом центре в Новой Москве.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru