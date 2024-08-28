СМИ: Восьмилетняя девочка попала в реанимацию после падения в Санкт-Петербурге

Сообщается, что девочка ударилась о твердый предмет животом в результате неудачного падения. Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии, где медики диагностировали травму органов брюшной полости.

Сейчас юная пациентка получает всю необходимую помощь.

Ранее шестилетний мальчик упал со второго этажа в торговом центре в Новой Москве.

