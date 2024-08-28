СМИ: Восьмилетняя девочка попала в реанимацию после падения в Санкт-Петербурге

Восьмилетняя школьница попала в реанимацию в Санкт-Петербурге, получив тяжелую травму во время игры на детской площадке. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

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Сообщается, что девочка ударилась о твердый предмет животом в результате неудачного падения. Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии, где медики диагностировали травму органов брюшной полости.

Сейчас юная пациентка получает всю необходимую помощь.

Ранее шестилетний мальчик упал со второго этажа в торговом центре в Новой Москве.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ПроисшествияДетиСанкт-ПетербургРеанимация

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