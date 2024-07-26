Шестилетний ребенок упал со второго этажа в торговом центре в Новой Москве
26 июля 202419:16
Шестилетний мальчик упал со второго этажа в торговом центре в Новой Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
По данным ведомства, ребёнок 2018 года рождения находился «без сопровождения взрослых». Его госпитализировали в тяжелом состоянии.
«Прокуратура Троицкого и Новомосковского округа контролирует установление всех обстоятельств произошедшего», - говорится в сообщении.
Ранее в Москве в торговом центре на улице Кировоградская на мальчика 2022 года рождения упал игровой автомат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru