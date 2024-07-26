Шестилетний ребенок упал со второго этажа в торговом центре в Новой Москве

Шестилетний мальчик упал со второго этажа в торговом центре в Новой Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

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По данным ведомства, ребёнок 2018 года рождения находился «без сопровождения взрослых». Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

«Прокуратура Троицкого и Новомосковского округа контролирует установление всех обстоятельств произошедшего», - говорится в сообщении.

Ранее в Москве в торговом центре на улице Кировоградская на мальчика 2022 года рождения упал игровой автомат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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