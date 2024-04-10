В Москве ребенок оказался в больнице после конкурса в детском центре

В одном из московских детских центров пятилетняя девочка получила сотрясение мозга, сообщил Следственный комитет в своем Telegram-канале.

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По данным ведомства, пятилетняя девочка отмечала день рождения. Аниматор предложил ей совершить опасный прыжок. Ребенок ударился головой о кафель и был госпитализирован.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку. Центральный аппарат ведомства проконтролирует исполнение поручения.

Ранее в подмосковном Подольске дерево упало на девочку 2014 года рождения. Пострадавшую доставили в больницу, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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