Восьмиклассник скончался на школьной перемене в Башкирии

Ученик восьмого класса одной из башкирских школ умер во время перемены. Трагедия случилась в городе Октябрьский. Об этом проинформировала уполномоченный по правам ребенка республики Ольга Панчихина.

Ученику стало плохо, ему вызвали скорую помощь, однако прибывшие вскоре медики зафиксировали смерть подростка. Как уточнила омбудсмен, школьник не вступал в конфликт, просто отдыхал и играл на перемене между уроками в коридоре, передает ТАСС.