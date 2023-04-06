Восьмиклассник скончался на школьной перемене в Башкирии

Ученик восьмого класса одной из башкирских школ умер во время перемены. Трагедия случилась в городе Октябрьский. Об этом проинформировала уполномоченный по правам ребенка республики Ольга Панчихина.

Ученику стало плохо, ему вызвали скорую помощь, однако прибывшие вскоре медики зафиксировали смерть подростка. Как уточнила омбудсмен, школьник не вступал в конфликт, просто отдыхал и играл на перемене между уроками в коридоре, передает ТАСС.

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Как подчеркнули в министерстве здравоохранения Башкирии, бригада скорой помощи провела все необходимые реанимационные процедуры. Теперь предстоит выяснит причины смерти ученика.

Между тем, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», министр просвещения Сергей Кравцов ранее объявил, что законопроект о защите педагогов планируется принять до конца года. Однако учителей это не очень обрадовало.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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