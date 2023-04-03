Пропавший на Алтае подросток найден мёртвым в колодце

Подростка, который пропал ранее в Алтайском крае, обнаружен мёртвым. Тело 13-лтенего школьника найдено в колодце в окрестностях села села Усть-Алейка, где он проживал.

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Как сообщает созданная группа «Инцидент Барнаул» в соцсети во «ВКонтакте», труп найден на территории частного предприятия. Причины смерти устанавливают следователи и эксперты.

О пропаже подростка было объявлено двое суток назад. Сообщалось, что он ушел из дома, не поставив никого в известность о цели своего выхода, и не возвратился. Волонтеры и правоохранители организовали его поиски.

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