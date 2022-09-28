Восемь взрывов прогремели в Мелитополе и пригороде
28 сентября 202218:46
Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в своём Telegram-канале заявил, что «в Мелитополе громко».
По его словам, в городе и ближайшем пригороде были слышны восемь громких взрывов в южном направлении.
«Подробности позже», - пообещал Рогов.
Ранее Народная милиция ДНР заявила, что бойцы ВСУ нанесли новый артиллерийский удар по Красному Лиману, есть жертвы среди мирного населения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru