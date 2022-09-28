Восемь взрывов прогремели в Мелитополе и пригороде

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в своём Telegram-канале заявил, что «в Мелитополе громко».

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По его словам, в городе и ближайшем пригороде были слышны восемь громких взрывов в южном направлении.

«Подробности позже», - пообещал Рогов.

Ранее Народная милиция ДНР заявила, что бойцы ВСУ нанесли новый артиллерийский удар по Красному Лиману, есть жертвы среди мирного населения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВзрывыУкраинаСпецоперация
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