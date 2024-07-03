Восемь сотрудников ЗАЭС пострадали из-за атаки на подстанцию «Радуга»

Вооружённые силы Украины атаковали беспилотниками подстанцию «Радуга» в Энергодаре, которая относится к Запорожской АЭС. Как пишет ТАСС, об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

МАГАТЭ сообщили об атаке ВСУ поста радиационного контроля ЗАЭС

По его словам, в результате удара пострадали восемь сотрудников станции.

В пресс-службе ЗАЭС указали, что в городе была нарушена штатная схема энергоснабжения, а также функционирование ряда объектов станции.

«Меры по обеспечению ядерной безопасности осуществляются в полном объёме», - говорится в сообщении.

Ранее Лихачев заявил, что для первым условием для запуска ЗАЭС является обеспечение безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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