Восемь сотрудников ЗАЭС пострадали из-за атаки на подстанцию «Радуга»

По его словам, в результате удара пострадали восемь сотрудников станции.

В пресс-службе ЗАЭС указали, что в городе была нарушена штатная схема энергоснабжения, а также функционирование ряда объектов станции.

«Меры по обеспечению ядерной безопасности осуществляются в полном объёме», - говорится в сообщении.

Ранее Лихачев заявил, что для первым условием для запуска ЗАЭС является обеспечение безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

