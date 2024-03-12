Восемь снарядов РСЗО «Вампир» уничтожили над Белгородской областью
Средства противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью восемь снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» и ракету тактического ракетного комплекса «Точка-У». Об этом сообщило Минобороны.
Как отметили в ведомстве, около 07:30 мск была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку по объектам в России.
«Дежурными средствами ПВО восемь реактивных снарядов и одна ракета ТРК "Точка-У" уничтожены в воздухе над территорией Белгородской области», — указали в министерстве.
Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении в течение ночи 25 украинских беспилотников над территориями семи регионов, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru