Минобороны: Над территорией России уничтожили 25 украинских дронов за ночь
Российские военные уничтожили 25 украинских беспилотников самолетного типа над семью регионами. Об этом сообщает Минобороны.
«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку... по объектам на территории Российской Федерации», — указали в ведомстве.
В министерстве подчеркнули, что дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили два дрона над Московской областью, один — над Ленинградской, семь — над Белгородской, еще одиннадцать — над Курской. Кроме того, по одному беспилотнику сбили над Брянской и Тульской областями и два — над Орловской.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили в Раменском городском округе Подмосковья беспилотник, летевший на столицу, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru