Минобороны: Над территорией России уничтожили 25 украинских дронов за ночь

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку... по объектам на территории Российской Федерации», — указали в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили два дрона над Московской областью, один — над Ленинградской, семь — над Белгородской, еще одиннадцать — над Курской. Кроме того, по одному беспилотнику сбили над Брянской и Тульской областями и два — над Орловской.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили в Раменском городском округе Подмосковья беспилотник, летевший на столицу, напоминает телеканал «360».

