Восемь россиян пострадали при сходе лавины на севере Индии

По данным местной полиции, пострадали 19 человек, в числе которых восемь граждан России. Отмечается, что тяжёлых травм у них нет, в настоящее время они находятся на осмотре в медучреждении.

«Тела погибших иностранцев доставлены в больницу для проведения необходимых формальностей», - добавили стражи порядка.

Ранее снежная лавина, сошедшая в индийской части Гималайских гор в северном штате Уттаракханд, накрыла группу из 29 стажёров и инструкторов Института альпинизма имени Неру, 26 человек погибли, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

