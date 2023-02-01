Восемь россиян пострадали при сходе лавины на севере Индии

Два гражданина Польши погибли в результате схода лавины на горнолыжном курорте Гульмарг на севере Индии. Об этом в своём Telegram-канале сообщает RT.

Пять человек погибли при сходе лавины в Австрии

По данным местной полиции, пострадали 19 человек, в числе которых восемь граждан России. Отмечается, что тяжёлых травм у них нет, в настоящее время они находятся на осмотре в медучреждении.

«Тела погибших иностранцев доставлены в больницу для проведения необходимых формальностей», - добавили стражи порядка.

Ранее снежная лавина, сошедшая в индийской части Гималайских гор в северном штате Уттаракханд, накрыла группу из 29 стажёров и инструкторов Института альпинизма имени Неру, 26 человек погибли, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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