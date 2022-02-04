Пять человек погибли при сходе лавины в Австрии

Снежная лавина сошла в Австрии вблизи города Шписс (Тироль), в результате чего погибли пять человек. Об этом сообщает местная пресса cо ссылкой на заявление полиции.

Предварительно сообщается, что под завал попала группа лыжников из Швеции с местным инструктором.

На место происшествия вылетели несколько вертолетов скорой помощи и полиции. Один участник группы был обнаружен живым и госпитализирован.

По данным компании-оператора местной канатной дороги, на момент происшествия на склоне находилась только одна группа.

