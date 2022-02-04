Пять человек погибли при сходе лавины в Австрии
Снежная лавина сошла в Австрии вблизи города Шписс (Тироль), в результате чего погибли пять человек. Об этом сообщает местная пресса cо ссылкой на заявление полиции.
Предварительно сообщается, что под завал попала группа лыжников из Швеции с местным инструктором.
На место происшествия вылетели несколько вертолетов скорой помощи и полиции. Один участник группы был обнаружен живым и госпитализирован.
По данным компании-оператора местной канатной дороги, на момент происшествия на склоне находилась только одна группа.
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