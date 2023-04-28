Восемь домов и построек загорелись в деревне Корнилово Курганской области
28 апреля 202314:58
Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в деревне Корнилово Варгашинского района Курганской области, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что на общей площади 600 квадратных метров загорелись восемь домов и надворных построек, проведена эвакуация населения.
«Площадь ландшафтного пожара составляет 150 га», - добавили в ведомстве.
Ранее в МЧС РФ заявили о локализации возгорания в селе Юрахлы Варгашинского района Курганской области, сообщает RT.
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28 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru