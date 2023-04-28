Восемь домов и построек загорелись в деревне Корнилово Курганской области

В сообщении говорится, что на общей площади 600 квадратных метров загорелись восемь домов и надворных построек, проведена эвакуация населения.



«Площадь ландшафтного пожара составляет 150 га», - добавили в ведомстве.

Ранее в МЧС РФ заявили о локализации возгорания в селе Юрахлы Варгашинского района Курганской области, сообщает RT.