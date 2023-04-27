МЧС направило на тушение пожара в Курганской области самолет Ил-76
27 апреля 202318:27
В тушении пожара в Курганской области задействовано более 180 человек и 46 единиц техники, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
В сообщении говорится, что на борьбу с огнем в регион был дополнительно направлен самолет Ил-76.
Ранее в МЧС заявили, что в курганской деревне Логоушка горят 76 жилых домов, во время тушения пожара и разбора завалов нашли тело погибшего, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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27 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru