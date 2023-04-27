МЧС направило на тушение пожара в Курганской области самолет Ил-76

В тушении пожара в Курганской области задействовано более 180 человек и 46 единиц техники, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

В Кургане ввели режим ЧС

В сообщении говорится, что на борьбу с огнем в регион был дополнительно направлен самолет Ил-76.

Ранее в МЧС заявили, что в курганской деревне Логоушка горят 76 жилых домов, во время тушения пожара и разбора завалов нашли тело погибшего, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кондратюк
ТЕГИ:ПожарыКурганская ОбластьМЧС РФИл-76

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