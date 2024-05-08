Число погибших при обстреле Белгорода 6 мая выросло до восьми

В Борисовском районе Белгородской области в результате атаки дронами от 6 мая погиб ещё один мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Гладков уточнил, что тяжелораненый мужчина скончался в больнице от полученных травм. Таким образом, общее число погибших после атаки ВСУ 6 мая составило восемь человек.