Число погибших при обстреле Белгорода 6 мая выросло до восьми
В Борисовском районе Белгородской области в результате атаки дронами от 6 мая погиб ещё один мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Гладков уточнил, что тяжелораненый мужчина скончался в больнице от полученных травм. Таким образом, общее число погибших после атаки ВСУ 6 мая составило восемь человек.
Также он уточнил, что в настоящий момент в медучреждениях региона находятся 33 пострадавших, в том числе трое детей.
Ранее стало известно о семи погибших сотрудниках Грайворонского и Борисовского свинокомплексов, об этом сообщала белгородская компания «Агро-Белогорье», напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru