Один человек погиб, семь пострадали из-за обрушения трибуны Гребного канала в Ростове-на-Дону

Один человек погиб, семь пострадали в Ростове-на-Дону в результате обрушения трибуны Гребного канала. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Ростовской области.

Два человека пострадали при взрыве газа в частном доме в Ингушетии

Как отмечается, инцидент произошел в районе 16:30 по московскому времени.

«Женщина от полученных травм впоследствии скончалась», - уточнили в пресс-службе МЧС по региону. Среди пострадавших семь несовершеннолетних.

Ранее хлопок газа произошел в жилом доме в Краснодаре, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МЧС России
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