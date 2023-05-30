Один человек погиб, семь пострадали из-за обрушения трибуны Гребного канала в Ростове-на-Дону
30 мая 202317:25
Один человек погиб, семь пострадали в Ростове-на-Дону в результате обрушения трибуны Гребного канала. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Ростовской области.
Как отмечается, инцидент произошел в районе 16:30 по московскому времени.
«Женщина от полученных травм впоследствии скончалась», - уточнили в пресс-службе МЧС по региону. Среди пострадавших семь несовершеннолетних.
Ранее хлопок газа произошел в жилом доме в Краснодаре, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru