Два человека пострадали при взрыве газа в частном доме в Ингушетии

Взрыв газа произошел в частном доме в Ингушетии, в результате пострадали два человека, в том числе один ребенок. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по региону.

Хлопок газа произошел в жилом доме в Краснодаре

О ЧП стало известно в понедельник в 07:32 мск.

«В Назрановском районе в селении Яндаре в частном одноэтажном жилом доме произошел хлопок газо-воздушной смеси без последующего возгорания», — отметили в МЧС.

Пострадавших при взрыве доставили в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в Назрани с ожогами различной степени.

Ранее взрыв газа произошел в многоквартирном доме в подмосковном Раменском, причиной ЧП стало несанкционированное подключение газовой плиты, напоминает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПострадавшиеВзрыв ГазаИнгушетия

Горячие новости

Все новости

партнеры