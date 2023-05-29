Два человека пострадали при взрыве газа в частном доме в Ингушетии
Взрыв газа произошел в частном доме в Ингушетии, в результате пострадали два человека, в том числе один ребенок. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по региону.
О ЧП стало известно в понедельник в 07:32 мск.
«В Назрановском районе в селении Яндаре в частном одноэтажном жилом доме произошел хлопок газо-воздушной смеси без последующего возгорания», — отметили в МЧС.
Пострадавших при взрыве доставили в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в Назрани с ожогами различной степени.
Ранее взрыв газа произошел в многоквартирном доме в подмосковном Раменском, причиной ЧП стало несанкционированное подключение газовой плиты, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru