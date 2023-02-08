Восемь человек погибли при взрыве газа в Тульской области

Спасатели обнаружили тело восьмого погибшего в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Тульской области.

Назван эпицентр взрыва газа в доме под Тулой

«Под завалами найдено тело восьмого погибшего человека», - сообщает ТАСС со ссылкой на своего источника.

Отмечается, что под завалами дома могут находиться люди.

Накануне взрыв произошел в жилой пятиэтажке в Ефремове, в результате обрушился подъезд здания. Как сообщала НСН, пострадали восемь квартир.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЖертвыТульская ОбластьВзрыв Газа
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры