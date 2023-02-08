Восемь человек погибли при взрыве газа в Тульской области
8 февраля 202314:51
Спасатели обнаружили тело восьмого погибшего в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Тульской области.
«Под завалами найдено тело восьмого погибшего человека», - сообщает ТАСС со ссылкой на своего источника.
Отмечается, что под завалами дома могут находиться люди.
Накануне взрыв произошел в жилой пятиэтажке в Ефремове, в результате обрушился подъезд здания. Как сообщала НСН, пострадали восемь квартир.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru