Назван эпицентр взрыва газа в доме под Тулой
8 февраля 202301:19
Эпицентр взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в городе Ефремов Тульской области находился на четвертом этаже, сообщает «РЕН ТВ».
«Взрыв газа произошел в квартире на четвертом этаже, именно там был эпицентр», – заявил источник ТАСС.
Напомним, в результате взрыва обрушился подъезд здания. По последним данным, в результате происшествия погибли пять человек. Спасти удалось семь человек. Разбор завалов продолжается.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru