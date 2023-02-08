Назван эпицентр взрыва газа в доме под Тулой

Эпицентр взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в городе Ефремов Тульской области находился на четвертом этаже, сообщает «РЕН ТВ».

Эксперты признали подлежащим сносу дом в Нижневартовске, где был взрыв газа

«Взрыв газа произошел в квартире на четвертом этаже, именно там был эпицентр», – заявил источник ТАСС.

Напомним, в результате взрыва обрушился подъезд здания. По последним данным, в результате происшествия погибли пять человек. Спасти удалось семь человек. Разбор завалов продолжается.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПроисшествияВзрывы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры