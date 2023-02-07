Восемь квартир пострадали при взрыве газа в Ефремове

Глава МЧС по Тульской области Алексей Павлов заявил, что в результате взрыва бытового газа в Ефремове пострадало восемь квартир.

В Тульской области из-за взрыва газа обрушился подъезд жилого дома

«Всего у нас пострадало восемь квартир», - отметил он в эфире «Россия 24».

Известно, что при взрыве газа в пятиэтажном доме погибли 4 человека, трое – пострадали. Также под завалами может находиться еще один человек, сообщает НСН.

В спасательной операции участвуют 80 сотрудников МЧС и 16 единиц техники.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:Тульская ОбластьМЧСВзрыв ГазаГаз
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