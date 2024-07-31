Над территорией России уничтожили 19 дронов ВСУ

Дежурные средства ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников самолетного типа над шестью российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, минувшей ночью была предотвращена попытка Киева совершить террористическую атаку по территории РФ.

«Перехвачены и уничтожены 11 БПЛА самолетного типа над Белгородской, четыре над Брянской [областями]», — отмечается в сообщении.

Также военные сбили по одному дрону над Курской, Калужской, Ростовской областями и Крымом. Кроме того, над Курской областью уничтожили управляемую ракету «Нептун-МД».

Ранее глава Калужской области Владислав Шапша сообщил, что ночью на территории Куйбышевского района был сбит БПЛА самолетного типа, напоминает РЕН ТВ.

