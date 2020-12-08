«Дальше - ядерные боеголовки?» Авиаэксперт о краже приборов с «самолета судного дня»
Бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в эфире НСН признался, что удивлён уровнем охраны столь важного объекта: украли не шпионы, а свои, полагает он.
На аэродроме в Таганроге неизвестные вскрыли грузовой люк «самолета судного дня» Ил-80, который предназначается для управления войсками в условиях ядерной войны, и украли оборудование - несколько десятков радиостанций. В полицию с заявлением о краже обратился представитель городского авиационного научно-технического комплекса им. Г.М. Бериева.
Авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич заявил НСН, что это происшествие лежит за гранью добра и зла.
«Украли оборудование, скорее всего, ради поиска драгметаллов и переплавки микросхем, да и сами микросхемы можно попытаться продать. Это примитивный умысел, не какие-то там западные спецслужбы. Но тут само происшествие случилось на режимном предприятии, попасть на его территорию достаточно сложно. То есть кража произошла на режимном объекте. Сразу возникает масса вопросов к охране этого объекта. Далее, это сделал кто-то из своих. Они четко знали, что есть такой самолет, что он укомплектован, все работы на нем выполнены, что он стоит без присмотра, пусть и на охраняемой территории», - рассказал Лукашевич.
По его словам, этот инцидент ставит под сомнение надежность охраны остальных стратегических военных объектов России. «В ядерном арсенале у нас тоже много электроники и много желающих вытащить ее на драгметаллы», - иронизирует он.
Авиаэксперт пояснил, что Ил-80, известный как «самолет судного дня», обеспечивает функционирование главы государства и его служб в критический период, фактически во время ядерной войны. Такие самолеты есть у любой ядерной державы, в России их четыре.
«Это воздушный командный пункт. Если туда можно залезть и стырить аппаратуру шифрования, то что говорить об остальном? Это нехороший прецедент, он говорит, что у нас воровством пронизано вообще все», - сокрушается Лукашевич.
По его словам, произошедшее выходит за рамки понимания. «Куда уж дальше-то? Дальше только носители ядерного оружия и хранилища ядерных припасов. Есть вещи, которые не должны случаться, если мы еще государство. Залезли люди и что-то стырили. А могли бы и запустить. Как вообще этот самолет охранялся? Восхищает дерзость этих людей и степень безответственности охраны. Украдены средства шифрования. Это имеет высшую степень секретности. Я далек от мысли, что это происки зарубежных разведок, но если это попадет к ним, то их можно будет поздравить, потому что это средства управления ядерным оружием ядерной державы. Вообще это что-то запредельное, как если мы с вами завтра узнаем, что со склада украли три ядерные боеголовки», - не устает удивляться произошедшему Лукашевич.
Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в эфире НСН оценил боеготовность Черноморского флота в сравнении с военно-морскими силами НАТО в регионе и пришел к неутешительным выводам.
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