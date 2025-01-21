Воронежская нефтебаза загорелась после падения БПЛА
21 января 202500:02
В Лискинском районе Воронежской области на нефтебазе произошел пожар, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на губернатора Александра Гусева.
Это случилось после падения одного из сбитых украинских беспилотников. Силы российской ПВО и средства РЭБ обнаружили, подавили и сбили несколько аппаратов.
В результате падения одного из них на территорию нефтебазы произошло новое возгорание. Никто не пострадал.
Ранее в ДНР погиб один человек при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru