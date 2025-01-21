Воронежская нефтебаза загорелась после падения БПЛА

Это случилось после падения одного из сбитых украинских беспилотников. Силы российской ПВО и средства РЭБ обнаружили, подавили и сбили несколько аппаратов.

В результате падения одного из них на территорию нефтебазы произошло новое возгорание. Никто не пострадал.

Ранее в ДНР погиб один человек при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

