Воронежская нефтебаза загорелась после падения БПЛА

В Лискинском районе Воронежской области на нефтебазе произошел пожар, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на губернатора Александра Гусева.

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Это случилось после падения одного из сбитых украинских беспилотников. Силы российской ПВО и средства РЭБ обнаружили, подавили и сбили несколько аппаратов.

В результате падения одного из них на территорию нефтебазы произошло новое возгорание. Никто не пострадал.

Ранее в ДНР погиб один человек при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ВСУБеспилотники

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