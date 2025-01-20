Пушилин: Восемь работников «Донбассгаза» пострадали при атаке беспилотника ВСУ

По его словам, инцидент произошёл на трассе «Светлодарск – Новолуганск». В результате атаки ударного дрона пострадали восемь сотрудников предприятия: три женщины и пятеро мужчин, следовавших на объект ремонта.

«Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь», - написал он.

Ранее Пушилин заявил, что украинские военные в ходе отступления взорвали шахту в Белицком под Красноармейском, сообщает RT.

