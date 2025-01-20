Пушилин: Восемь работников «Донбассгаза» пострадали при атаке беспилотника ВСУ
Украинский беспилотник атаковал работников ГК «Донбассгаз». Об этом в своём Telegram-канале заявил глава Донецеой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
По его словам, инцидент произошёл на трассе «Светлодарск – Новолуганск». В результате атаки ударного дрона пострадали восемь сотрудников предприятия: три женщины и пятеро мужчин, следовавших на объект ремонта.
«Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь», - написал он.
Ранее Пушилин заявил, что украинские военные в ходе отступления взорвали шахту в Белицком под Красноармейском, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru