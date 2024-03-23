МЧС: Открытое горение в «Крокусе» ликвидировано

Огнеборцы ликвидировали открытое горение в «Крокус Сити Холле», сообщили в МЧС России.

Роспотребнадзор: Из-за пожара в «Крокус Сити Холл» жителям рекомендовано не открывать окна

Кроме того, ведомство на сайте опубликовало предварительный список погибших из-за теракта в Красногорске.

Ранее Следственный комитет России (СКР) в своем Telegram назвал отравление продуктами горения наряду с огнестрельными ранами причинами гибели людей в результате теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

По последним данным, в результате теракта погибло 133 человека, сообщили в Следственном комитете России, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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