МЧС: Открытое горение в «Крокусе» ликвидировано
23 марта 202420:55
Огнеборцы ликвидировали открытое горение в «Крокус Сити Холле», сообщили в МЧС России.
Кроме того, ведомство на сайте опубликовало предварительный список погибших из-за теракта в Красногорске.
Ранее Следственный комитет России (СКР) в своем Telegram назвал отравление продуктами горения наряду с огнестрельными ранами причинами гибели людей в результате теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».
По последним данным, в результате теракта погибло 133 человека, сообщили в Следственном комитете России, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru