Воробьев рассказал, что есть дети, потерявшие обоих родителей при теракте

«... Те, кто сегодня госпитализирован, и те, кто погиб, мы должны их сопровождать на протяженном периоде», — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что постарается сделать это достойно.

Ранее обвиняемые в теракте в «Крокус Сити Холле» дали показания о заказчиках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

