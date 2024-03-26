Воробьев рассказал, что есть дети, потерявшие обоих родителей при теракте
26 марта 202402:02
В ряде семей дети потеряли обоих родителей в результате теракта в «Крокус Сити холле», сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление губернатора Московской области Андрея Воробьева.
«... Те, кто сегодня госпитализирован, и те, кто погиб, мы должны их сопровождать на протяженном периоде», — отметил глава региона.
Он подчеркнул, что постарается сделать это достойно.
Ранее обвиняемые в теракте в «Крокус Сити Холле» дали показания о заказчиках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru