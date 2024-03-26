Воробьев рассказал, что есть дети, потерявшие обоих родителей при теракте

В ряде семей дети потеряли обоих родителей в результате теракта в «Крокус Сити холле», сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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«... Те, кто сегодня госпитализирован, и те, кто погиб, мы должны их сопровождать на протяженном периоде», — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что постарается сделать это достойно.

Ранее обвиняемые в теракте в «Крокус Сити Холле» дали показания о заказчиках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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