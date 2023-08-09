Воробьев: под завалами в Сергиевом Посаде могут находиться пять человек

Пять человек могут находиться под завалами после взрыва в Сергиевом Посаде, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сообщает РИА Новости.

По его словам, версия об атаке дроном ангара в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв, на данный момент оперативными службами не подтверждается.