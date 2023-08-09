Воробьев: под завалами в Сергиевом Посаде могут находиться пять человек
Пять человек могут находиться под завалами после взрыва в Сергиевом Посаде, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сообщает РИА Новости.
По его словам, версия об атаке дроном ангара в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв, на данный момент оперативными службами не подтверждается.
Вместе с тем, в министерстве здравоохранения Московской области проинформировали, что при взрыве в Сергиевом Посаде пострадали 43 человека. Как отмечается, сейчас на месте работают 23 бригады скорой помощи и вертолет.
Ранее причиной взрыва в Сергиевом Посаде назвали нарушение технологического процесса, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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