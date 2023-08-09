«Пиротехника, а не БПЛА»: В Сергиевом Посаде прогремел взрыв на заводе

ПИРОТЕХНИКА И ДЕСЯТКИ ПОСТРАДАВШИХ

Первые сообщения о взрыве на ЗОМЗ в Сергиевом Посаде и видео с огромными клубами дыма появились в соцсетях около полудня.

Глава Сергиева Посада Дмитрий Акулов сообщил о 35 пострадавших в результате ЧП, четверо из которых в тяжелом состоянии. Со своей стороны, губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил, что в результате ЧП пострадал 31 человек, 19 из них в больнице, трое в реанимации.

При этом Telegram-канал Shot утверждает, что под завалами могут находиться люди, правда, спасатели криков о помощи пока не слышат. Официальной информации о жертвах пока нет, на заводе объявлена эвакуация.

«На ЗОМЗе объявлена тотальная эвакуация из всех зданий и цехов, в том числе арендованных. Очень много зданий, где вылетели стекла», - сообщили в администрации Сергиево-Посадского городского округа.

По предварительным данным, взрыв произошел на складе с пиротехнической продукцией. По данным ТАСС, его причиной стал «человеческий фактор», в результате разрушен арендованный ангар площадью 1,6 тыс. кв.м.

Mash уточняет, что рванул склад пиротехники компании «Пироросс», которая арендовала помещения на территории ЗОМЗ. На «Пироросс» указал и Дмитрий Акулов. При этом, по признанию очевидцев, взрывной волной отбросило рабочих и в соседних цехах.