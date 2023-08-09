«Пиротехника, а не БПЛА»: В Сергиевом Посаде прогремел взрыв на заводе
На оптико-механическом заводе рванул склад с пиротехникой, принадлежащий арендаторам, при этом число пострадавших превысило 30 человек.
Главным происшествием среды стал мощный взрыв на Загорском оптико-механическом заводе (ЗОМЗ) в подмосковном Сергиевом Посаде.
Его причиной называют «нарушение технологического процесса», пострадавших более трех десятков, о жертвах не сообщается. При этом, по данным Telegram-каналов, под завалами могут находиться люди.
Вместе с тем, версию об украинских беспилотниках, которая сразу пришла на ум жителям Москвы и Подмосковья, источники не подтверждают.
ПИРОТЕХНИКА И ДЕСЯТКИ ПОСТРАДАВШИХ
Первые сообщения о взрыве на ЗОМЗ в Сергиевом Посаде и видео с огромными клубами дыма появились в соцсетях около полудня.
Глава Сергиева Посада Дмитрий Акулов сообщил о 35 пострадавших в результате ЧП, четверо из которых в тяжелом состоянии. Со своей стороны, губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил, что в результате ЧП пострадал 31 человек, 19 из них в больнице, трое в реанимации.
При этом Telegram-канал Shot утверждает, что под завалами могут находиться люди, правда, спасатели криков о помощи пока не слышат. Официальной информации о жертвах пока нет, на заводе объявлена эвакуация.
«На ЗОМЗе объявлена тотальная эвакуация из всех зданий и цехов, в том числе арендованных. Очень много зданий, где вылетели стекла», - сообщили в администрации Сергиево-Посадского городского округа.
По предварительным данным, взрыв произошел на складе с пиротехнической продукцией. По данным ТАСС, его причиной стал «человеческий фактор», в результате разрушен арендованный ангар площадью 1,6 тыс. кв.м.
Mash уточняет, что рванул склад пиротехники компании «Пироросс», которая арендовала помещения на территории ЗОМЗ. На «Пироросс» указал и Дмитрий Акулов. При этом, по признанию очевидцев, взрывной волной отбросило рабочих и в соседних цехах.
БИНОКЛИ И БЕСПИЛОТНИКИ
Источник РИА Новости назвал предварительной причиной взрыва «нарушение технологического процесса».
При этом Shot опроверг растиражированную рядом СМИ версию об «ударе БПЛА».
Мэр Москвы Сергей Собянин в три часа ночи сообщил о двух сбитых на подлете к столице боевых беспилотниках (в районе Домодедово и в районе Минского шоссе), поэтому версия о воздушной атаке одной из первых пришла в головы журналистам.
На сайте АО «ЗОМЗ» указано, что завод является ведущим разработчиком и производителем оптических и оптико-электронных приборов для силовых структур, промышленности и здравоохранения. В числе его продукции, в частности, указаны бинокли.
По данным СМИ, взрывом выбило стекла в десяти домах в Сергиевом Посаде на улицах Красной армии и Нехаева. Повреждены не менее ста квартир, в некоторых из них разрушены межкомнатные перегородки, эвакуирован соседний детсад. На самом заводе разрушения еще сильнее.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru