Вооружённое ограбление банка совершено в Новосибирске

Налётчики ограбили банк в Новосибирске. Речь идёт о кредитном учреждении «Левобережный» на улице Забалуевав в Ленинском районе областного центра.

По данным портала «Новосибирск онлайн», в пресс-службе банка подтвердили факт вооруженного ограбления. Никто не пострадал. Преступникам удалось скрыться.

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Точная сумма ущерба устанавливается, однако, по предварительным данным, речь идёт о четырёх миллионах рублей. На месте ЧП работают сотрудники полиции, следователи, криминалисты.

Днём ранее в Новосибирске случилось происшествие иного рода - в аэропорту Толмачёво совершил посадку пассажирский самолёт Ту-204 с поврежденным шасси. Как уточняет НСН, борт следовал из Норильска. Никто не пострадал.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:БанкОграблениеНовосибирск

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