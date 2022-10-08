В Орске задержанный за нападение на инкассаторов покончил с собой

«Сегодня в городе Орске сотрудниками оренбургской полиции и Росгвардии был обнаружен автомобиль, в котором находились двое мужчин, по предварительным данным, причастных к нападению на инкассаторов 7 октября», - отметила она.

Волк также заявила, что один из нарушителей покончил с собой, второго правоохранители доставили в полицию.

Силовики обнаружили также два пистолета и сумку с деньгами. Принадлежность вещей устанавливают.

В пятницу, 7 октября, на улице Станиславского в Орске неизвестные напали на автомобиль, в котором находились три инкассатора. Один из них скончался в больнице от огнестрельного ранения. Грабители украли служебный пистолет и деньги, после чего скрылись. Возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ о покушении на убийство и разбое.

