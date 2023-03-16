В аэропорту Новосибирска сел самолет с поврежденным шасси
Самолет Ту-204, следовавший из Норильска в Новосибирск, совершил посадку в аэропорту Толмачево с поврежденным шасси. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.
«После посадки воздушного судна Ту-204 ... при пробеге по взлетно-посадочной полосе было обнаружено задымление основной стойки шасси вследствие разрушения двух пневматиков», — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал. Следователи проводят проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.
По данным ТАСС, инцидент произошел 15 марта с самолетом компании «Авиастар».
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