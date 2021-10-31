В Туве задержан подозреваемый в убийстве двух девочек - сестёр
Сотрудники правоохранительных органов Тувы задержали молодого человека по подозрению в убийстве двух несовершеннолетних сестёр. Об этом информирует республиканское следственное управление Следственного комитета РФ.
Две девочки 9 и 14 лет с множественными травмами были найдены сегодня в столице республики Кызыле возле одного из домов. Младшая умерла на месте обнаружения, а старшая - позднее в больнице.
Подозреваемого 23 года, он уроженец Тес-Хемского района Тувы. Ранее задержанный был судим по нескольким статьям Уголовного кодекса.
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