В Туве задержан подозреваемый в убийстве двух девочек - сестёр

Сотрудники правоохранительных органов Тувы задержали молодого человека по подозрению в убийстве двух несовершеннолетних сестёр. Об этом информирует республиканское следственное управление Следственного комитета РФ.

Две девочки 9 и 14 лет с множественными травмами были найдены сегодня в столице республики Кызыле возле одного из домов. Младшая умерла на месте обнаружения, а старшая - позднее в больнице.

Подозреваемого 23 года, он уроженец Тес-Хемского района Тувы. Ранее задержанный был судим по нескольким статьям Уголовного кодекса.

