В Москве молодые люди украли пожертвования из храма

В московском районе Перово молодые люди украли деньги из ящика с пожертвованиями в храме Спаса Нерукотворного образа. Видео инцидента появилось в Telegram-канале «МК: срочные новости».

На кадрах видно, как четверо молодых людей крестятся и целуют иконы. После один из них наклоняется к ящику с пожертвованиями и достаёт из него денежные купюры.