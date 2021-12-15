В Москве молодые люди украли пожертвования из храма
В московском районе Перово молодые люди украли деньги из ящика с пожертвованиями в храме Спаса Нерукотворного образа. Видео инцидента появилось в Telegram-канале «МК: срочные новости».
На кадрах видно, как четверо молодых людей крестятся и целуют иконы. После один из них наклоняется к ящику с пожертвованиями и достаёт из него денежные купюры.
«Я зашел в церковь помолиться, поставить свечки. Подошел к иконе "Неупиваемой чаши", там стояли, читали акафист, читали псалом 90-ый. Потом подошла уборщица и сказала, что мы воруем», — объяснил один из подозреваемых во время допроса. Он уточнил, что они не крали деньги, а наоборот делали пожертвование.
Ранее в Москве 40-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал с ножом на курьера «Яндекс.Еда». Сейчас пострадавший проходит реабилитацию после операции.
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