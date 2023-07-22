Вооруженного мужчину ликвидировали при штурме дома в подмосковном поселке Шервуд
Вооруженного мужчину, который забаррикадировался в чужом коттедже в подмосковном поселке Шервуд, ликвидировали при задержании, пишут СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.
Ранее стало известно, что сотрудники СОБР начали штурм дома в коттеджном поселке Шервуд в Подмосковье, передает «Радиоточка НСН».
Депутат Госдумы Александр Хинштейн писал в своем Telegram-канале, что вооруженный преступник, утром проникнувший в чужой дом, отказался сдаваться. По словам депутата, злоумышленник выкрикивает политические лозунги и заявляет, что идет на Кремль с оружием.
Местные жители сообщали о звуках взрывов и стрельбы.
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