Вооруженного мужчину ликвидировали при штурме дома в подмосковном поселке Шервуд

Вооруженного мужчину, который забаррикадировался в чужом коттедже в подмосковном поселке Шервуд, ликвидировали при задержании, пишут СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Shot: в подмосковном поселке Шервуд стрельба

Ранее стало известно, что сотрудники СОБР начали штурм дома в коттеджном поселке Шервуд в Подмосковье, передает «Радиоточка НСН».

Депутат Госдумы Александр Хинштейн писал в своем Telegram-канале, что вооруженный преступник, утром проникнувший в чужой дом, отказался сдаваться. По словам депутата, злоумышленник выкрикивает политические лозунги и заявляет, что идет на Кремль с оружием.

Местные жители сообщали о звуках взрывов и стрельбы.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Горшкова
ТЕГИ:СтрельбаПодмосковье

Горячие новости

Все новости

партнеры