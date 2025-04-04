Реактивный снаряд повредил мост в Брянской области
Реактивный снаряд, выпущенный Вооруженными силами Украины, повредил мост в Стародубском муниципальном округе Воронежской области. О последствиях удара ВСУ сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Объект расположен между селами Демьянки и Азаровка. По информации главы региона, люди не пострадали. Мост служит исключительно для транспортного сообщения мирных жителей, подчеркнул Богомаз.
Кроме того, в результате удара беспилотника ВСУ в селе Лемешовка Севского района повреждена электроподстанция. Нарушено электроснабжение бытовых потребителей, проинформировал губернатор. Там начались аварийно-восстановительные работы.
Ранее в пятницу дроны атаковали сельскохозяйственное предприятие в Стародубском муниципальном округе. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН» со ссылкой на данные Богомаза, там повреждены здание фермы и трактор. Люди не пострадали.
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