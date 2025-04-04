СМИ: При аварии путеукладчика в Новой Москве погиб рабочий, трое пострадали

Укладочный кран и две платформы сошли с рельсов в Новой Москве возле станции «Рассудово» Киевского направления Московской железной дороги, информирует пресс-служба МЖД. Там уточнили, что авария произошла около трёх часов дня на временных хозяйственных путях строительной площадки, которые не принадлежат ОАО «РЖД». На них также не ходят поезда.

По официальной информации МЖД, пострадал один рабочий, данные по другим пострадавшим уточняются. Однако источник РИА Новости в экстренных службах утверждает, что в результате ЧП один рабочий погиб от полученных травм, еще трое получили различные повреждения.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным МЖД, на движении поездов авария не сказалась. На место происшествия направлен восстановительный поезд со станции «Бекасово». Также туда направились следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета.

