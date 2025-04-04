Пошлины Дональда Трампа ударят по индустрии моды в США
Президент США Дональд Трамп, введением пошлин на товары из целого ряда стран, в том числе из КНР, Индии, Индонезии и Вьетнама нанес удар по индустрии моды в своей стране, сообщает WWD.
Компании работающие в сфере торговли одеждой, обувью и аксессуарами большую часть продукции изготавливают в Юго-Восточной Азии. После введения пошлин их товары подорожают более чем на 90%, предупреждают аналитики S&P Global Market Intelligence.
На этой неделе акции Nike резко обесценились. Компания более половины своей продукции изготавливает во Вьетнаме, КНР и Индонезии.
Ранее стилист заявила об «агрессивной» возрастной дискриминации в сфере женской моды, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru