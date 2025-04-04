Иноагентами признаны кинокритик Барабаш, блогер Губанов, музыкант Толстой

Министерство юстиции объявило об очередном расширении реестра иностранных агентов, он пополнился четырьмя гражданами и одним средством массовой информации. Ведомство назвало иноагентами видеоблогера Алексея Губанова (JesusAVGN), кинокритика Екатерину Барабаш, журналиста Алексея Лушникова, рок-музыканта Святослава Толстого, а также издание «Гласная».

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Всем надзорное ведомство вменило, в частности, распространение недостоверной, по его оценке, информации о решениях российских властей и политике, которую они проводят. Кроме того, Минюсту не понравилось, что они выступали против спецоперации на Украине, а также формировали «негативный образ Вооруженных Сил России».

Что касается «Гласной», то, помимо прочих обвинений, изданию вменили пропаганду отношений ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России). Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», все новые иноагенты в данный момент проживают за пределами России.

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ФОТО: Вячеслав Машковский / НСН
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