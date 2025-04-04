Слуцкий призвал ввести ответственность мигрантов за преступления их детей

По его словам, дети мигрантов «увеличивают криминальную статистику» в стране, поэтому не следует ждать, когда к ним «присоединятся ещё домохозяйки».

«Всё это криминализованное болото надо немедленно «осушить», — указал политик.

Слуцкий добавил, что за преступления детей мигрантов необходимо «депортировать всю его семью».

Ранее семью ученика восьмого класса, устроившего резню в одной из школ поселка Российский (Краснодарский край) 6 декабря 2024 года, депортировали из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

