Слуцкий призвал ввести ответственность мигрантов за преступления их детей
В России следует ввести ответственность мигрантов за преступления, которые совершают их дети. Как пишет «Газета.Ru», с такой инициативой выступил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.
По его словам, дети мигрантов «увеличивают криминальную статистику» в стране, поэтому не следует ждать, когда к ним «присоединятся ещё домохозяйки».
«Всё это криминализованное болото надо немедленно «осушить», — указал политик.
Слуцкий добавил, что за преступления детей мигрантов необходимо «депортировать всю его семью».
Ранее семью ученика восьмого класса, устроившего резню в одной из школ поселка Российский (Краснодарский край) 6 декабря 2024 года, депортировали из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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