АТОР: Россияне не отказываются от путевок в Турцию из-за пожаров

Срочникам разрешат заключать контракты на год во время мобилизации и при военном положении

Два украинских беспилотника попытались атаковать российский корабль «Сергей Котов» в Черном море

Российская делегация во главе с Шойгу на этой неделе отправится в КНДР

На острове Родос объявили наивысший — красный — уровень опасности

По итогам 2022 года россияне оформили больше всего видов на жительство в Турции