АТОР: Россияне не отказываются от путевок в Турцию из-за пожаров
Российские туроператоры не фиксируют отказов от путевок в Турцию из-за лесных пожаров, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян, передает РИА Новости.
По его словам, туристы из России воспринимают турецкие пожары как сезонную проблему и не отказываются от путевок, на спрос это никак не повлияло.
Он отметил, что все отели вблизи пожароопасных зон находятся на связи с туроператорами.
Ранее стало известно, что самолеты-амфибии Бе-200 России будут тушить лесные пожары в Турции по указанию президента РФ. Бывший министр обороны Греции Панос Камменос также призвал правительство страны обратиться к России за помощью в тушении лесных пожаров на островах. По его словам, Греция сможет справиться с пожарами, если Россия предоставит самолеты-амфибии Бе-200. Куксин рассказал, почему эти самолеты не помогают в борьбе с российскими пожарами.
Накануне из-за пожаров началась эвакуация жителей греческого острова Родос. Более двух тысяч человек вывезли морем, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru