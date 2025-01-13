Вокруг танкера «Волгонефть-239» начали строить марину для сдерживания мазута

Вокруг танкера «Волгонефть-239» для сдерживания мазута начали строить марину протяженностью 400 метров. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Основную часть мазута, вытекшую с кормы «Волгонефть-239», собрали экскаватором

По его словам, сооружение также будет служить дорогой к самому танкеру - «для его разборки и утилизации».

Он добавил, что было завершено строительство временной подъездной дороги к корме судна.

«По дороге уже идёт техника, и теперь можно вычерпывать и вывозить нефтепродукты, разлившиеся из танкера», - заключил Кондратьев.

Ранее эколог Сергей Грибалев заявил «Радиоточке НСН», что чиновники намеренно занижают цифры ущерба от разлива мазута в Чёрном море в два раза, но резкая позиция президента РФ Владимира Путина должна отрезвить их.

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ФОТО: Скриншот с видео
ТЕГИ:ЭкологияНефтепродуктыКраснодарский Край

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