Вокруг танкера «Волгонефть-239» начали строить марину для сдерживания мазута
Вокруг танкера «Волгонефть-239» для сдерживания мазута начали строить марину протяженностью 400 метров. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По его словам, сооружение также будет служить дорогой к самому танкеру - «для его разборки и утилизации».
Он добавил, что было завершено строительство временной подъездной дороги к корме судна.
«По дороге уже идёт техника, и теперь можно вычерпывать и вывозить нефтепродукты, разлившиеся из танкера», - заключил Кондратьев.
Ранее эколог Сергей Грибалев заявил «Радиоточке НСН», что чиновники намеренно занижают цифры ущерба от разлива мазута в Чёрном море в два раза, но резкая позиция президента РФ Владимира Путина должна отрезвить их.
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