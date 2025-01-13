Вокруг танкера «Волгонефть-239» начали строить марину для сдерживания мазута

По его словам, сооружение также будет служить дорогой к самому танкеру - «для его разборки и утилизации».

Он добавил, что было завершено строительство временной подъездной дороги к корме судна.

«По дороге уже идёт техника, и теперь можно вычерпывать и вывозить нефтепродукты, разлившиеся из танкера», - заключил Кондратьев.

Ранее эколог Сергей Грибалев заявил «Радиоточке НСН», что чиновники намеренно занижают цифры ущерба от разлива мазута в Чёрном море в два раза, но резкая позиция президента РФ Владимира Путина должна отрезвить их.

