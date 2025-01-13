Основную часть мазута, вытекшую с кормы «Волгонефть-239», собрали экскаватором

Сейчас специалисты лопатами достают оставшиеся фрагменты нефтепродуктов из воды.

По словам спасателя 2 класса Северного филиала Морспасслужбы Александра Караваева, специалисты собрали свыше 20 мешков мазута с 8 утра 13 января. К слову, каждый мешок весит порядка 15-20 килограммов. Караваев добавил, что из-за низкой температуры воды мазут сейчас крайне вязкий.

Ранее волонтер Ирина Иванчук рассказала «Радиоточке НСН», что волонтерам на побережье Черного моря действительно не хватает помощи федеральных властей.

