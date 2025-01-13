Основную часть мазута, вытекшую с кормы «Волгонефть-239», собрали экскаватором
Основную часть мазута, вытекшую с кормы «Волгонефть-239», собрали экскаватором по мере прокладки дороги в акватории Черного моря, сообщили в оперштабе Краснодарского края.
Сейчас специалисты лопатами достают оставшиеся фрагменты нефтепродуктов из воды.
По словам спасателя 2 класса Северного филиала Морспасслужбы Александра Караваева, специалисты собрали свыше 20 мешков мазута с 8 утра 13 января. К слову, каждый мешок весит порядка 15-20 килограммов. Караваев добавил, что из-за низкой температуры воды мазут сейчас крайне вязкий.
Ранее волонтер Ирина Иванчук рассказала «Радиоточке НСН», что волонтерам на побережье Черного моря действительно не хватает помощи федеральных властей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru