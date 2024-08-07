В МИД назвали атаку ВСУ в Курской области терактом против мирного населения
Атака украинских сил на Курскую область — теракт против мирных граждан, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом дипломат заявила в эфире радио Sputnik.
Как отметила Захарова, комментируя ситуацию, речь идет об «очередном террористическом акте».
«Он очевидно направлен против мирового населения, против гражданского населения», — подчеркнула представитель МИД.
Ранее ВСУ атаковали приграничные районы Курской области, в том числе ударили по двум храмам Горнальского мужского монастыря и машине скорой помощи, напоминает 360.ru. Власти региона называют обстановку в приграничье напряженной, на границе идут бои, однако ситуация под контролем.
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