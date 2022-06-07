Военный прокурор заявил, что к СВО на Украине привлекли около 600 срочников
Военный прокурор Западного округа Артур Егиев заявил, что ответственность за участие солдат-срочников в специальной военной операции (СВО) РФ на Украине понесли порядка 12 офицеров, сообщает «Интерфакс».
Выступая в Совете Федерации РФ он уточнил, что по всем выявленным фактам были приняты меры дисциплинарного реагирования, а также решения об увольнении должностных лиц с военной службы.
«К участию в СВО были привлечены около 600 военнослужащих по призыву. Все они возвращены в кратчайшие сроки», - добавил Егиев.
Ранее по поручению президента России Владимира Путина в Главную военную прокуратуру были направлены материалы для проведения проверки фактов присутствия солдат-срочников в частях российских вооружённых сил, участвующих в спецоперации на Украине, сообщает RT.
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