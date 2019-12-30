Военный признался в издевательствах над забайкальским стрелком

30 декабря 201912:12

Адвокат солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев в воинской части в Забайкалье, рассказал об особом порядке рассмотрения дела об неуставных отношениях. Что, по его словам, говорит о безусловном признании вины военным, сообщает URA.RU.

Напомним, завершено следствие по уголовному делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где 25 октября рядовой Шамсутдинов устроил бойню. Дело возбуждено в отношении военного, выжившего после расстрела. По этому делу потерпевшими признаны как сам Шамсутдинов, так и еще несколько его сослуживцев.

Шамсутдинова привезут в Москву для проверки на вменяемость

По словам адвоката Руслана Нагиева подозреваемый сам заявил об особом порядке рассмотрения дела.

Под неуставными отношениями в армии подразумеваются уголовно-наказуемые деяния в виде пыток или издевательств. Проверяется версия, что сослуживцы отнимали у Рамиля Шамсутдинова банковскую карту и наличные деньги. В случае подтверждения этих данных, будет возбуждено новое уголовное дело.

Первое судебное заседание назначено в январе 2020 года.

Ранее НСН сообщала, что об особом порядке рассмотрения этого уголовного дела сообщал и отец Шамсутдинова.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: mig41 / Telegram
ТЕГИ:ЗабайкальеАрмияУголовное Дело