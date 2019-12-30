Военный признался в издевательствах над забайкальским стрелком

Адвокат солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев в воинской части в Забайкалье, рассказал об особом порядке рассмотрения дела об неуставных отношениях. Что, по его словам, говорит о безусловном признании вины военным, сообщает URA.RU.

Напомним, завершено следствие по уголовному делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где 25 октября рядовой Шамсутдинов устроил бойню. Дело возбуждено в отношении военного, выжившего после расстрела. По этому делу потерпевшими признаны как сам Шамсутдинов, так и еще несколько его сослуживцев.