Шамсутдинова привезут в Москву для проверки на вменяемость
Рядового-срочника Рамиля Шамсутдинова, застрелившего в забайкальской воинской части восьмерых сослуживцев, доставят в Москву. В столице обвиняемый пройдет экспертизу на вменяемость.
«Для проведения экспертизы его этапируют в Москву до конца года», - заявил «Интерфаксу» адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев.
Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам 25 октября, он застрелил шестерых солдат и двух офицеров. На допросе солдат заявил, что подвергался издевательствам, а сослуживцы грозили подвергнуть его насилию после караула.
При этом проверка показала, что в части действительно процветала дедовщина, по факту которой было заведено отдельное уголовное дело. Несколько военнослужащих, включая самого Шамсутдинова, были признаны потерпевшими по этому делу.
В свою очередь подозреваемые в неуставных отношениях уже признали свою вину, поэтому дело будет рассмотрено в особом порядке – без исследования доказательств, сообщает Ura.ru со ссылкой на отца Шамсутдинова.
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